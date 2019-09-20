Барселона, Испания, 20 сентября, 2019, 11:31 — ИА Регнум. Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» и национальной сборной своей страны Лионель Месси представил свой собственный бренд одежды. Соответствующую запись 33-летний футболист 20 сентября разместил в своем Instgram.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

«Очень рад представить свой бренд одежды (в магазине моды Santa Eulalia в Барселоне). Первая коллекция уже в продаже и всем доступна. Всех обнимаю», — написал игрок в своем сообщении.

Также известно, что над проектом, называющимся The Messi Store, работали сестра футболиста Мария Соль, являющаяся бренд-менеджером проекта, и сестра известного американского дизайнера Томми Хилфигера Джинни Хилфигер.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 15 сентября, отец аргентинского форварда футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси встретился с представителями американской команды «Интер Майами», которой владеет известный в прошлом британский футболист Дэвид Бекхэм.