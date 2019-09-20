Москва, 20 сентября, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования подтверждения иностранными гражданами владения русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской Федерации, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Проведение экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и выдача сертификатов осуществляется организациями, осуществляющими образовательную деятельность, включенными в перечень, утвержденный профильным министерством.

Срок действия сертификата устанавливается правительством РФ. Предполагается, что срок будет установлен в зависимости от цели получения сертификата: три года — для получения разрешения на временное проживание, разрешения на работу либо патента; бессрочно — для получения вида на жительство.

Также законопроектом предлагается установить требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаний истории России и основ законодательства Российской Федерации в зависимости от цели иностранного гражданина: трудовая деятельность, временное или постоянное проживание.

Предлагается установление правительством РФ методики расчета стоимости услуги по проведению комплексного экзамена, в которой будет установлен максимальный размер стоимости комплексного экзамена.

Еще одним внесенным в Госдуму законопроектом устанавливается ответственность образовательных учреждений и их должностных лиц за нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (комплексный экзамен). Предполагается, что максимальный штраф на должностных лиц составит от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.