Москва, 20 сентября, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В Москве двухмесячную девочку госпитализировали с переломом черепа и другими травмами, сообщает 20 сентября РенТВ.

Mos.ru Скорая помощь

По данным СМИ, ребёнок получил многочисленные повреждения. Травмы получены после того, как мать по неосторожности выронила девочку, и та ударилась при падении о стол и пол.

Как сообщало ИА REGNUM, в Набережных Челнах в одной семье обнаружены сразу трое «детей-маугли», которые не посещали образовательные учреждения, не разговаривали и проживали в антисанитарных условиях.