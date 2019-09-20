Ярославль, 20 сентября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. На праздничном концерте в Ярославле по случаю 28-й годовщины независимости Армении, а также 95-летия Шарля Азнаура побывала супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян. Об этом 20 сентября она написала на своей странице в Facebook.

Yarregion.ru Анна Акопян

Супруга главы правительства в начале концерта выступила с приветственным словом, в котором выразила благодарность за приглашение посетить один из древнейших городов России — Ярославль.

«Мне нравится находиться в этом городе с тысячелетней историей, культурой и архитектурой. По пути я была приятно удивлена, увидев большое количество архитектурных сооружений, которые придают городу уникальный вид. Не случайно Ярославский исторический центр включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — заявила Анна Акопян.

Супруга премьер-министра также отметила, что смогла побывать в Ростовском Кремле, который тоже поразил своей красотой.

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