Сухум, 20 сентября, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Комиссия при правительстве Абхазии по регистрации и компенсационным выплатам вкладов, внесенных в Сберегательный банк республики до 14 августа 1992 года утвердила очередной протокол. Компенсации получат 245 человек. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба правительства Абхазии.

Sputnik-abkhazia.ru Сбербанк Абхазии

В этот раз утвержден список из 97 граждан республики, регистрировавших вклады с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года. Общая сумма выплат для данной категории составит 1 млн 99 тыс. рублей. Также компенсации получат 148 человек, вклады которых прошли регистрацию с 6 апреля по 29 мая 2015 года, сумма выплат составит 1 млн 161 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 30 августа комиссия по регистрации и компенсационным выплатам вкладов одобрила список граждан республики, из числа прошедших регистрацию вкладов с 1 апреля 2003 года по 20 января 2004 года (167 человек), а также зарегистрировавших вклады с 1 октября по 31 декабря 2012 года (428 человек).