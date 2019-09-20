Оренбург, 20 сентября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл на Донгузский полигон Оренбургской области. Финальный этап стратегического командного штабного учения «Центр-2019» начался.

Kremlin.ru Владимир Путин на Донгузском полигоне

Над Оренбургом стоит гул от самолетов. Военная авиация задействована в учебных действиях, которые проходят на полигоне «Донгуз».

Наталья Хомутова ИА REGNUM Военные самолёты в небе над Оренбургом

Напомним, с 16 по 21 сентября в ряде регионов России проходит масштабное международное военное учение «Центр-20 189». В нем задействованы около 128 тыс. военнослужащих из России, Пакистана, Индии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Киргизии.

За ходом учений в Оренбуржье лично наблюдает Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.