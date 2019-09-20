Додома, 20 сентября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. США призвали официальных лиц Танзании к транспарентности, а также потребовали предоставить информацию о женщине, недавно погибшей вследствие заболевания, имевшего симптомы, схожие с симптомами вируса Эбола.

(сс) UNMEER Умершие от Эболы

По информации кенийского новостного издания TaifaLeo, Министр здравоохранения и социального обеспечения Алекс Азар США обратился к Правительству Танзании с просьбой опубликовать информацию по лицу, умершей от, как отметила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), неизвестной болезни.

По словам Азара, несмотря на сообщения о смерти человека, власти Танзании отказались отправить образцы умершего на экспертизу и предоставить имеющуюся информацию по данному случаю.

«Мы призываем Правительство Танзании немедленно выполнить свое обязательство по Международным медико-санитарным правилам, разгласить всю имеющуюся информацию по данному вопросу и обеспечить всестороннее сотрудничество с международным медицинским сообществом с целью провести независимую проверку обстоятельств смерти этого человека», — подчеркнул Азар.

На прошлой неделе ВОЗ направила в Танзанию группу специалистов для проведения срочного расследования в связи с слухами, связанных со смертью человека от неизвестного заболевания. Всего в стране сообщалось о двух лицах, подозревавшихся в наличии вируса Эбола: из города Мванзы и города Дар-эс-Салама.

Согласно полученному внутреннему документу ВОЗ, жертвой неизвестного заболевания стала 34-летняя женщина, скончавшаяся 8 сентября и погребенная в тот же день.