Москва, 20 сентября, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Проект резолюции «гуманитарной тройки» в Совете Безопасности ООН по прекращению боевых действий в Идлибе идёт вразрез с ранее принятыми решениями и рекомендациями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В провокационной манере была предпринята попытка вывести из-под удара террористические организации, которые хозяйничают в Идлибе и которые подпитываются весьма щедро из-за рубежа», — заявила Захарова.

Такое решение не имеет ничего общего с заботой о гражданском населении, которое страдает от засилья террористов в первую очередь, указала официальный представитель МИД РФ.

«Авторов проекта не остановило даже то, что целый ряд таких организаций признан террористическими по решению непосредственного самого же Совета Безопасности», — подчеркнула Захарова.

«И мало того, Совет Безопасности предписал вести с ними непримиримую борьбу», — указала она.

19 сентября в ходе заседания Совета Безопасности ООН делегации Бельгии, Кувейта и Германии под давлением США поставили на голосование проект резолюции, предусматривающий запрет на любые военные операции в Идлибской зоне эскалации в Сирии. Россия и Китай наложили вето на данный проект резолюции.