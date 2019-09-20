«Правосудие в Армении борется с деньгами»: Арам Манукян
Ереван, 20 сентября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. «Я не думаю, что последние отставки как-то поспособствуют формированию новой оппозиции. Этот процесс не так легок, как это может казаться на первый взгляд». Подобное мнение выразил «АрмИнфо» вице-председатель партии Армянский национальный конгресс (АНК) Арам Манукян.
По словам Манукяна, претендовать на статус оппозиционера могут лишь люди, имеющие биографию, заслуги, идеи, вызывающие доверие народа. По его оценкам, всем известны, как вчерашняя деятельность, так и размеры имущества и роль, которую играл при бывших властях тот же внезапно активизировавшийся Микаел Минасян. Зампредседателя АНК убежден, что народ все эти сомнительные заслуги Роберта Кочаряна и Минасяна прекрасно помнит и никакие маски им тут уже не помогут.
Согласно Манукяну, не неся ответственности за политическую деятельность действующих властей, АНК является сторонником идей революции. А их интересы в некоторых местах совпадают. В частности, по части расследования событий 1 марта 2008 года. И если АНК вдруг увидит, что Пашинян слишком уж медлит в этом вопросе, то, по его словам, спокойно подвергнет его критике.