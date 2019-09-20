Киев, 20 сентября, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Шутка о президенте Белоруссии Александре Лукашенко и его усах насмешила украинского президента Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES. Действующий исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон опубликовал в Facebook шутливый чат, который от имени некоторых политиков вела студия «Квартал 95».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В переписке якобы участвовали главы России, Белоруссии, Украины, США, Великобритании, Франции, Китая и Северной Кореи, а также бывший украинский президент Пётр Порошенко. Так, Россия в чате запланировала «аннексию» британской территории, на что западные страны пригрозили ей санкциями, Киев попросил взаймы, КНДР похвасталась ракетами, а Порошенко предложил США инвестиции в производство шоколада.

Лукашенко якобы пытался сделать селфи, фотографируя крупным планом свои усы. После этой шутки Зеленский рассмеялся, это видно на другой записи, опубликованной на канале форума в YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, шестнадцатый ежегодный форум «Ялтинская европейская стратегия» (YES) проходил в Киеве с 12 по 14 сентября.

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