В Омске назвали дату начала отопительного сезона
Омск, 20 сентября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Начало отопительного сезона в Омске запланировано на 25 сентября.
Отопление
Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, по состоянию на 20 сентября жилой фонд и все объекты социальной сферы готовы к приёму тепла.
102 объекта социальной сферы уже подключены к теплоснабжению.
Между тем, как сообщало ИА REGNUM, жителей Омска предупредили о ночных заморозках на 21 сентября.
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