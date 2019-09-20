Омск, 20 сентября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Начало отопительного сезона в Омске запланировано на 25 сентября.

Отопление

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, по состоянию на 20 сентября жилой фонд и все объекты социальной сферы готовы к приёму тепла.

102 объекта социальной сферы уже подключены к теплоснабжению.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, жителей Омска предупредили о ночных заморозках на 21 сентября.

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