Нью-Дели, 20 сентября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Фонд Билла и Мелинды Гейтс вручит премию премьер-министру НарендреМоди за его вклад в улучшение санитарно-гигиенических условий в Индии. «Моди получит награду за успехи, достигнутые Индией в улучшении условий санитарии, что способствует достижению целей ООН в области устойчивого развития», — говорится в заявлении фонда.

Kremlin.ru Нарендра Моди

При этом различные индийские и пакистанские активисты выступили против присуждения этой премии. Они утверждают, что политик несет прямую ответственность за нарушение прав человека в Кашмире, а также раскритиковали решение правительства отменить особый статус этого штата. В рамках проекта «Остановить геноцид» некоторые американские активисты подали петицию, которая собрала 100 тысяч подписей, в штаб-квартиру фонда в знак протеста против вручения награды.

По информации индийского новостного агентства Джагран, некоторые авторитетные американские СМИ также опубликовали статьи, в которых они требуют, чтобы фонд отменил свое решение.

Сообщается, что три лауреата Нобелевской премии мира (ШиринЭбади, ТавакульАбдель-СаламКарман, МейридКорриган) также направили Гейтсу письмо с протестом.