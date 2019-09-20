Анкара, 20 сентября, 2019, 11:32 — ИА Регнум. По данным Министерства обороны Турецкой Республики, с 1 июня по 31 августа 2019 года Вооруженными силами Турции были уничтожены 396 боевиков Рабочей партии Курдистана. Безвозвратные потери составили 28 военнослужащих, в ходе терактов также погибло 8 мирных жителей, среди которых есть дети.

Иван Шилов Курды

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, 30 военнослужащих и 9 мирных жителей, раненных террористами, получают квалифицированную медицинскую помощь. В ходе операций, проведенных внутри страны, из 1064 подозреваемых в членстве или сотрудничестве с террористическими организациями, 132 лица были помещены под стражу, согласно судебному приказу.

Напомним, что Рабочая партия Курдистана признана террористической США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки. Несмотря на попытки турецких властей найти пути урегулирования создавшейся ситуации, Рабочая партия Курдистана с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибло около 500 мирных жителей и 800 сотрудников правоохранительных органов. В ходе операций сил безопасности Турции уничтожено или арестовано более 10 тысяч боевиков.