Анкара, 20 сентября, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «Только в 2019 году мы провели 90,5 тыс. контртеррористических операций против Рабочей партии Курдистана. Если есть желание с чем-то это сравнить, то за весь 2017 год их было 60,7 тыс.»

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «Это означает, что наши потенциальные возможности и способности проведения операций и давления возросли в разы. Наша последняя стратегия в отношении Рабочей партии Курдистана — «непрерывная операция» и «ликвидация источников угроз».

Министр добавил: «Наша борьба с терроризмом продолжается одновременно против нескольких группировок. Это и Рабочая партия Курдистана, и ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и движение Фетхуллаха Гюлена, и боевики-маоисты».