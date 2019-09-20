Пекин, 20 сентября, 2019, 10:51 — ИА Регнум. Сотрудников государственных средств массовой информации Китая проверят на лояльность председателю КНР Си Цзиньпину. Как сообщает газета South China Morning Post, репортёры и редакторы должны будут пройти специальный тест на знание марксизма и сицзиньпизма при помощи мобильного приложения.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Уведомление о предстоящем экзамене в конце августа распространило управления по надзору за СМИ департамента пропаганды Коммунистической партии Китая. Пока точные даты проведения теста не определены, однако уже известно, что пилотные тесты могут пройти уже в начале октября, затем экзамен проведут по всей стране.

Отмечается, что обновленные карточки для прессы, которые необходимы для тех, кто работает в этой отрасли, будут выдаваться только тем журналистам, которые сдали экзамен. У тех, кто потерпит неудачу, будет один шанс пройти тест снова.

Экзамен состоит из пяти разделов, как минимум два из которых посвящены политическому мышлению Си Цзиньпина и один — марксизму.