Группа высшего пилотажа «Витязи» выступила на TEKNOFEST в Стамбуле
Анкара, 20 сентября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Российская группа высшего пилотажа «Витязи» на 4 истребителях Су-30 провела показательное летное выступление на фестивале авиационных и космических технологий TEKNOFEST в Стамбуле.
А.В. Колесников ИА Красная Весна
«Русские витязи»
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в аэропорту имени Ататюрка провели публичные выступления турецкие группы высшего пилотажа SoloTürk и Türk Yıldızları, подразделения ВВС, сухопутных сил, МВД, береговой охраны Турции, Red bull, а также российский пассажирский лайнер МС-21.
Посетители фестиваля TEKNOFEST наблюдали за происходящим со специально построенных трибун. Наибольшее оживление вызвало появление в небе отечественных истребителей.