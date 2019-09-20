Москва, 20 сентября, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Группа «Аэрофлот» перевезла в январе — августе 2019 года 41 млн пассажиров, что на 11,4% больше, чем в том же периоде прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Андрей Грук ИА Красная Весна «Аэрофлот»

В августе группа, включающая компании «Победа», «Россия» и «Аврора», перевезла 6,4 млн человек. По сравнению с августом 2018 года рост составил 7,1%.

Компания «Аэрофлот» увеличила перевозки до 25,2 млн пассажиров — на 7,3% за восемь месяцев года.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев предложил «Аэрофлоту» продать 25% плюс одну акцию лоукостера «Победа», чтобы создать еще одного бюджетного перевозчика.

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