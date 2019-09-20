Исламабад, 20 сентября, 2019, 11:29 — ИА Регнум. 19 сентября заместитель министра иностранных дел Пакистана Сохаил Махмуд заявил, что Нью-Дели дополнительно разместил в Джамму и Кашмире еще 180 тысяч представителей силовых структур.

Mil.ru Индийские солдаты

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, это заявление замминистра иностранных дел сделал в ходе своего выступления в Национальной ассамблее Пакистана (нижняя палата парламента). Как отметил дипломат, ввод новых формирований армии, полиции и иррегулярных сил только усилил напряженность в Кашмире, а также на Линии контроля с Пакистаном. В то же время, как отметил Сохаил Махмуд, в регионе все так же нарушаются права человека. Общее число арестованных индийскими силами правопорядка кашмирцев достигло шести тысяч человек.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев.