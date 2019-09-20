Мадрид, 20 сентября, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Представители Испанской Социалистической Рабочей Партии (ИСРП) переманивают недовольных политикой других партий избирателей на свою стороны перед предстоящими парламентскими выборами, сообщает испанское новостное издание El País.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В ИСРП полагают, что миллионы испанцев, которые в апреле голосовали за партию «Граждан», могут изменить свой выбор в пользу социалистов на новых выборах. Это связано с тем, что партия «Граждане» несколько изменила свой политический курс, начав сотрудничать с правой «Народной Партией».

Некоторые представители ИСРП, тем не менее, считают, что план неудачный, так как, по их мнению, испанцы, прежде голосовавшие за «Граждан», скорее вовсе воздержатся от участия в голосовании, чем поддержат социалистов.