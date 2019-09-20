Калининград, 20 сентября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Производитель ювелирных изделий, зарегистрированный в Калининградской области, — ООО «Амбер Плюс» — сначала подал иск на более чем 2,4 млрд рублей к управлению Министерства внутренних дел РФ по Калининградской области, но в тот же день отказался от него. Фирма с таким названием пять лет назад фигурировала как пострадавшая сторона в скандале, связанном с хищением крупной партии янтарных самородков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Система «Электронное правосудие» Иск «Амбер»

Исковое заявление в Арбитражный суд Калининградской области поступило 19 сентября 2019 года, сумма претензий составила 2 401 581 892,33 рубля, ответчик — областное управление МВД. В тот же день в базе суда появилось ходатайство об отказе от иска.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в Балтийске для производства ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней 25 октября 2001 года. Уставный капитал компании — 25 тыс. рублей. Единственный владелец и директор фирмы с ноября 2017 года — Александр Цуринов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году у фирмы с таким же названием полиция изъяла почти 230 мешков с янтарём. Компанию — владельца изъятого имущества, связывали с Виктором Богданом — «янтарным королём», к которому множество вопросов было у следователей. В 2014 году стало известно, что часть вещдоков — самородков янтаря — была похищена. Фигурантом по делу проходил сотрудник правоохранительных органов.

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