Вашингтон, 20 сентября, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Руководство американского кабельного телеканала FX объявило о том, что к актерской команде четвертого сезона сериала «Фарго» присоединился Тимоти Олифант, известный по кинолентам «Крепкий орешек 4.0», «Соседка» и «Угнать за 60 секунд». Сюжет четвертого сезона криминальной антологии разворачивается в 1950-х годах в городе Канзас-Сити, который станет перекрестком двух миграционных потоков: итальянских переселенцев и бегущих с расистского юга США афроамериканцев. Приезжие сформируют два противоборствующих клана и будут сражаться за место под солнцем.

Цитата из к/ф «Крепкий орешек 4.0». реж. Лен Уайзман. 2007. Великобритания, США Тимоти Олифант в роли Томаса Гэбриэла

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, в актерский состав сериала также вошли Кори Хендрикс, знакомый зрителю по таким картинам как «Полиция Чикаго», «Чирак» и «Кливлендские пленницы», и Мэтью Элам.

Шоураннером остался обладатель премий «Эмми» и «Золотой Глобус» Ной Хоули, работавший над созданием таких сериалов как «Легион», «Кости» и «Необычный детектив».