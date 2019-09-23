Вашингтон, 23 сентября, 2019, 08:36 — ИА Регнум. Руководство американского кабельного и спутникового телеканала Starz объявило о том, что известный музыкант Мэрилин Мэнсон примет участие в съемках третьего сезона сериала «Американские Боги». Сюжет фантастической драмы основан на одноименном романе Нила Геймана и вращается вокруг бывшего заключенного по имени Тень Лун, который оказывается втянут в противостояние между давно забытыми богами старого мира и прочно закрепившимися в сознании людей демиургами технического прогресса.

Stefan Brending Мэрилин Мэнсон

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, главные роли исполнили Рики Уитл, знакомый зрителям по сериалам «Сотня» и «Любовницы», Эмили Браунинг, получившая признание благодаря таким кинофильмам как «Лемони Сникет: 33 несчастья», «Легенда», и «Банда Келии», Криспин Гловер, снявшийся в таких кинолентах как «Мертвец», «Дикие Сердцем», «Алиса в стране чудес» и «Что гложет Гилберта Грейпа?», Пабло Шрайбер, известный по сериалам «На грани», «Прослушка» и «Одаренный», а также Иэн МакШейн и Орландо Джонс.

Режиссерами выступили Дэвид Слейд, Адам Кэйн, Крис Брин, Винченцо Натали и Флория Сиджизмонди. Работу над сценарием вели Брайан Фуллер, Майкл Грин и Мария Мельник. Команду исполнительных продюсеров возглавил Крэйг Цегильски.