Санкт-Петербург, 20 сентября, 2019, 10:38 — ИА Регнум.

В Санкт-Петербурге в возрасте 80 лет 19 сентября 2019 года скончалась оперная певица, народная артистка СССР, почетный гражданин города Ирина Петровна Богачева. Об этом сообщила 20 сентября пресс-служба Санкт-Петербургской консерватории, профессором которой она являлась.

Conservatory.ru Ирина Богачева

«Информация о прощании будет размещена позже», — добавили в консерватории.

Ирина Богачева — солистка Мариинского театра с 1963 года, заведующая кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской консерватории. Председатель Совета по вокальному искусству.

Богачева окончила Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, проходила стажировку в театре «Ла Скала» (Милан, Италия). После победы в конкурсе им. Глинки, ещё будучи студенткой консерватории, была приглашена в Мариинский театр, солисткой которого являлась по сей день.

На сцене театра певица исполнила целый ряд ведущих партий в операх Бизе, Верди, Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Прокофьева. Самые выдающиеся ее роли — это Кармен в одноименной опере Бизе, Амнерис в опере «Аида» Верди, Любаша в «Царской невесте» Римского-Корсакова.

Ирина Богачева — лауреат Государственных премий, награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» 4 и 3 степени и орденом «Звезда Вернадского» 2-й степени.