Вашингтон, 20 сентября, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что к съемкам шестнадцатого сезона сериала «Анатомия страсти» присоединилась Жасмин Гай, известная по таким картинам как «Мертвые, как я», «Дневники вампира», «За гранью возможного» и «До смерти красива». Сюжет романтической драмы вращается вокруг жизни обычной больницы в городе Сиэтл, сотрудники которой помимо осуществления врачебной практики успевают заводить служебные романы, хранить свои и раскрывать чужие тайны.

Цитата из к/ф «Мёртвые, как я: Жизнь после смерти». реж. Стивен Хэрек. 2009. США Жасмин Гай в роли Рокси Харви

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», главные роли исполнили Джастин Чэмбер, знакомый зрителю по таким сериалам как «Детектив Раш» и «Частная практика», Шандра Уилсон, сыгравшая в «Секс в большом городе», «Клан сопрано» и «Фостеры», Джеймс Пикенс-младший, получивший признание благодаря кинокартинам «Спящие», «8» и «Иллюзия убийтсва», а также Эллен Помпео, Кевин МакКидд, Патрик Дэмпси и Сара Рамирес.

Шоураннером осталась Шонда Раймс, подарившая миру такие сериалы как «Как избежать наказания за убийство» и «Без координат». Исполнительными продюсерами стали Криста Верноф, Дебби Аллен, Фред Айнесман, Энди Ризер и Мег Маринис.