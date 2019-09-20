Москва, 20 сентября, 2019, 10:31 — ИА Регнум. В России планируется распространить систему удалённой биометрической идентификации, которая в настоящее время действует для физических лиц, и на юридических лиц. Такие планы есть у Центрального банка России. Об этом сообщил директор департамента финансовых технологий ЦБ РФ Иван Зимин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

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«Мы планируем внести изменения, чтобы сервис был доступен и для юридических лиц», — сказал в интервью газете «Коммерсантъ» Зимин.

Он отметил, что это будет способствовать увеличению доступности банковских услуг.

«В этом сегменте, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, крайне важно обеспечить доступность банковских услуг, в том числе с помощью удалённой биометрической идентификации», — подчеркнул глава департамента.

Зимин добавил, что с помощью биометрии банки предоставляют три ключевых продукта: открытие счетов и вкладов, получение розничных кредитов и денежные переводы. Он уточнил, что обязанность по предоставлению этих продуктов для банков с универсальной лицензией планируется ввести в сентябре 2020 года, а с базовой — с июля 2021 года. Соответствующий проект закона уже прошел первое чтение в Госдуме РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, система удалённой идентификации начала работать в России с 30 июня 2018 года и позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Разработчиком и оператором единой биометрической системы, создание которой было инициировано ЦБ РФ и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, является «Ростелеком».

Планируется, что к концу 2019 года российские банки должны внедрить биометрию во всех своих отделения. При этом ещё в начале августа в ЦБ РФ заявляли, что сбор биометрических данных и представление дистанционных банковских услуг с их помощью пока показывают свою несостоятельность. Собираются данные крайне медленно, а идентификация новых клиентов с помощью мобильных устройств и вовсе не реализована. В этой связи Банк России призвал кредитные организации «ускориться».