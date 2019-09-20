Воронеж, 20 сентября, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Центральная часть Воронежа будет закрыта для проезда транспорта в День города 21 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию администрации города. Общественный транспорт будет пущен по альтернативным маршрутам. Кроме того, на ряде улиц будет ограничена парковка транспорта.

Григорий Фадеев ИА Красная Весна Площадь. Воронеж

Так, с 23:00 19 сентября до 3:00 22 сентября будет запрещена парковка автотранспорта между Кольцовским сквером и домом №12 на площади Ленина. Также с 23:00 20 сентября до 14:00 21 сентября будет запрещена парковка автотранспорта по нечётной стороне улицы Фридриха Энгельса от дома №25 до дома №27. С 23:00 20 сентября до 3:00 22 сентября будет запрещена парковка автотранспорта на площади Ленина, проспекте Революции (от улицы Степана Разина до площади Ленина), улицах Плехановской (от улицы Дзержинского до улицы Пушкинской), Карла Маркса (от улицы Театральной до проспекта Революции), Кардашова, Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции), Степана Разина (от улицы Сакко и Ванцетти до Чернавского моста). Парковаться с 06:00 до 22:00 21 сентября будет запрещено также на Петровской набережной и улице Софьи Перовской, а с 13:00 до 22:00 тут еще закроют и движение транспорта.

С 20:00 20 сентября до 23:30 21 сентября будет ограничен въезд автотранспорта в Воронежский центральный парк. Также с 06:00 21 сентября и до 03:00 22 сентября будет закрыто движение автотранспорта по площади Ленина, а также по проспекту Революции (от улицы Степана Разина до площади Ленина), части улиц Плехановской (от улицы Дзержинского до улицы Пушкинской), Карла Маркса (от улицы Театральной до проспекта Революции), Кардашова, Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до проспекта Революции).

Вечером 21 сентября, с 20:00 до 22:00 движение закроют также по Чернавскому мосту и дамбе (от улицы Степана Разина до Спортивной набережной). Здесь будет сделано исключение для пассажирского городского транспорта, однако на время проведения салюта, примерно с 20:30 до 21:30, приостановят и его.

День города в этом году воронежцы отметят 21 сентября. Праздничные мероприятия запланированы во всех районах города, но основная их часть пройдёт в центре, а также в Центральном парке. Поздравить горожан пригласили Льва Лещенко, его гонорар за 45-минутное выступление составит 1,65 млн рублей.