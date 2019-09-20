Гонконг, Китай, 20 сентября, 2019, 10:27 — ИА Регнум. Предупреждение о готовящихся акциях протеста распространило генконсульство России в Гонконге 20 сентября. Российским гражданам рекомендовано не посещать места массового скопления людей, говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

(сс) Studio Incendo Протесты в Гонконге

Дипломаты уточнили, что массовые акции заявлены 20 сентября в районах Central и University of Hong Kong, 21 сентября — в районах Tuen Mun, Yuen Long и на подъездах к аэропорту, а 22 сентября — в районах Hung Hom, To Kwa Wan, Sha Tin.

Следствием митингов могут стать перебои в работе общественного транспорта. В генконсульстве настоятельно рекомендуют учесть информацию о протестах при поездках по территории этого специального административного района КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконге продолжаются уже более трех месяцев. Местные власти согласились выполнить одно из требований манифестантов и полностью отозвать законопроект о выдаче правонарушителей материковому Китаю.

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