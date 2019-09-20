Магадан, 20 сентября, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Жительница Магадана лишилась квартиры, взятой в ипотеку. Она не смогла вовремя вносить взносы в банк, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

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По решению суда ипотечную однокомнатную квартиру арестовали и выставят за долги перед банком на публичные торги. Заёмщица должна 1,4 млн рублей. Сумма кредита была — 1,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, долги по ипотечным кредитам в России за семь месяцев 2019 года снизились на 1%, или на 791 млн рублей, до 73,2 млрд рублей. При этом в 47 регионах зафиксирован рост объёма просроченных кредитов по ипотеке.