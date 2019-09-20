Могадишо, 20 сентября, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Согласно заявлению сомалийских властей, разрушение вышек радио‑ и сотовой связи в Сомали, предположительно кенийскими вооруженными силами, нанесло серьезный ущерб экономике Сомали и может дестабилизировать весь Африканский Рог. В Сомали ежедневно осуществляется огромное количество денежных интернет-транзакций (от оплаты проезда на автобусе до покупки недвижимости), которые проходят через системы EVCPlus от местной компании Hormuud Telecom, поэтому уничтожение вышек связи нарушает работу экономики Сомали. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

Армия Кении

Банковская система EVCPlus является единственной надеждой в Сомали, и сбои в ее работе или, вообще, остановка приводят к огромному экономическому ущербу страны. Кенийские силы обороны, действующие под эгидой АМИСОМ — миротворческие силы Африканского союза в Сомали — атаковали вышки связи Hormuud Telecom, расположенные в районе Авс-Курун на юге Сомали, отрезав от связи с внешним миром около 40 000 человек. Как сообщалось в пресс-релизе компании после недавнего инцидента, менее чем за два года было совершено двенадцать подобных нападений, причем в предыдущих инцидентах еще и были убиты и ранены сотрудники Hormuud Telecom.

В недавнем докладе компании также утверждалось, что «лица, совершившие каждое нападение, прибывали в Сомали через границу из Кении… и отличительные знаки на транспортных средствах, оборудовании и одежде, используемых нападавшими, указывают на их принадлежность к вооруженным силам Кении». Тем не менее правительство Кении отрицает какую-либо причастность к нападениям своих войск, служащих в рамках миссии АМИСОМ.

Среди причин предполагаемого уничтожения Кенией объектов связи в Сомали — «нечестная» конкуренция между Hormuud Telecom и крупнейшим кенийским оператором связи Safaricom за влияние в пограничных районах и южном штате Сомали.