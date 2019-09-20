Ярославль, 20 сентября, 2019, 10:13 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля проверила условия содержания путепровода для движения трамваев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области. Трамвайный мост расположен в районе бывшего завода «Лакокраска» на проспекте Октября в Ярославле, он построен в 1979 году. Как установила проверка прокуратуры, капитальный ремонт путепровода не проводился с момента постройки.

Прокуратура Ярославской области

«В ходе проверки установлено, что в 2012 году специализированной организацией проведено плановое комплексное обследование указанного путепровода, по результатам которого техническое состояние путепровода признано неудовлетворительным, даны рекомендации о необходимости проведения капитального ремонта путепровода в ближайшие 2−3 года», — сообщили в прокуратуре.

Уже в этом году специализированная организация еще раз обследовала путепровод и выявила ухудшения состояния его опорных частей. Составлен акт о замерах трещин, их глубина составила от 4,5 до 12 сантиметров.

«В связи с бездействием органа местного самоуправления и непринятием мер по организации проведения капитального ремонта путепровода прокуратурой города в адрес мэра города Ярославля внесено представление об устранении нарушений», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Устранение нарушений прокуратурой Ярославля поставлено на контроль.