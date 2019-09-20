Хабаровск, 20 сентября, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Компания Coca-Cola передала Хабаровскому отделению Красного креста 3 тыс. литров бутилированной питьевой воды для жителей районов, пострадавших от паводка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Redcross.ru Поддержка пострадавших от наводнения

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Coca-Cola с помощью своей развитой логистической сети помогает также оперативно доставлять гуманитарную помощь в районы края. Волонтёры также помогают Красному кресту в Хабаровском крае — они оказывают помощь подтопленцам.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб от паводка в Хабаровском крае составил почти 1 млрд рублей. Паводок не окончен, он движется в сторону Николаевска-на-Амуре. В Николаевском районе за сутки затопило 76 домов.