Москва, 20 сентября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо может состояться на полях форума «Российская энергетическая неделя» в начале октября. Об этом сообщил 20 сентября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

Ранее Баркиндо сообщил ТАСС, что в очередной раз будет участвовать в энергетическом форуме, который в 2019 году состоится в Москве с 2 по 5 октября. Теперь Песков подтвердил, что Путин может побеседовать с Баркиндо на полях мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае генсек ОПЕК участвовал в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Он выступил на панельной сессии «Энергетическая трансформация».

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