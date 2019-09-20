Кэри, США, 20 сентября, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Пользователи игрового онлайн-магазина Epic Games Store бесплатно получат сборник игр о Бэтмене. Об этом сообщалось на официальном сайте сервиса 19 сентября.

Компьютерная игра Batman: Arkham Knight

Геймеры получат две трилогии игр об известном супергерое DC Comics. Первой из них стала серия игр Arkham от студии Rocksteady, а второй — игры LEGO Batman от Traveller's Tales.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в магазине Epic Games Store выйдет игра John Wick Hex. Её релиз состоится 8 октября 2019 года.