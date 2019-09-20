Аддис-Абеба, 20 сентября, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Проект по строительству предприятия по производству безопасной питьевой воды был запущен в эфиопском городе Бахыр-Дар, провинция Амхара. Данный проект, оцениваемый в 17 млн долларов США, будет реализован на средства финансовой помощи, выделенной правительством Японии. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Fana.

Cate Turton. Department for International Development Эфиопы в очереди за чистой водой

Высокопоставленные официальные лица штата Амхара и представители руководства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) приняли участие в церемонии запуска проекта, который будет построен в месте под названием Абай Мадо.

Заместитель главы водного, ирригационного и энергетического бюро штата Амхара Йимер Хабте заявил, что новый водоочистительный канал сможет предоставлять 30 000 кубометров воды ежегодно жителям города, как только он будет запущен в работу через два года.

Помимо удовлетворения потребностей в чистой воде самого Абая Мадо, предприятие увеличит потенциальный охват питьевой воды в штате до 80% от необходимого с 65%, которые наблюдаются сейчас.

Было заявлено, что реализация проекта будет осуществляться совместно с японскими подрядчиками и специалистами.