Белград, 20 сентября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Председатель комитета по Косово и Метохии (КиМ) в парламенте Сербии Милован Дрецун заявил, что цель предстоящих выборов в Косово — это формирование впоследствии «монолитной» исполнительной власти с более жесткой позицией по отношению к Белграду. Он отметил, что это связано с поведением нынешнего руководства Косово, не имеющего никакого желания вести переговоры с Сербией. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Inmatija03 Милован Дрецун

«Не думаю, что в парламент (Косово) пройдут какие-либо новые политические партии с почти неизвестными лидерами, которые получат большую поддержку от албанцев в Косово, а затем будут иметь солидный политический вес. Мне кажется, что голоса будут распределены между ныне действующими ключевыми партиями. Они получат доверие от граждан. Возможно, что появятся новые коалиции, но они будут состоять из ныне действующих политиков», — объяснил Дрецун.

По его словам, выборы в Косово направлены не на ротацию кадров в руководстве республики, а на создание такой исполнительной власти, которая будет единой и непреклонной по ключевым политическим вопросам, особенно если речь идет об открытых вопросах в спорах с Сербией.