Рязань, 20 сентября, 2019, 09:49 — ИА Регнум. В Рязани бывшему инспектору ГИБДД вынесли приговор по уголовному делу о получении взятки. Полицейский согласился покровительствовать одному предпринимателю и получил от него 120 тысяч рублей. На суде инспектор признал свою вину, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада

Бизнесмен передал деньги инспектору в его служебном автомобиле в апреле 2019 года. Взятка предназначалась за непривлечение предпринимателя к административной ответственности — он незаконно разместил вдоль автодороги рекламные конструкции. 120 тысяч рублей предназначались также и для общего покровительства в дальнейшем.

Преступление раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ. Приговором суда бывшему инспектору назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.