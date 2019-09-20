Москва, 20 сентября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. В России долги по ипотечным кредитам за семь месяцев 2019 года снизились на 1% или на 791 млн рублей до 73,2 млрд рублей. При этом в 47 субъектах РФ зафиксирован рост объема просроченных кредитов по ипотеке, сообщили в КА «Долговой Консультант».

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Существенно долги по ипотеке выросли в Севастополе (+100%), Карачаево-Черкессии (+85%), Чечне (+25%), Орловской области (+19%) и Тверской области (17%).

Наибольшее снижение объемов долгов по ипотечным кредитам зафиксировано в Ленинградской, Новгородской и Белгородской областях (14%, 12% и 11%, соответственно).

По словам гендиректора коллекторского агентства «Долговой Консультант» Дениса Аксёнова, реальная ситуация с просроченной задолженностью по ипотеке хуже, чем в отчетности российских банков.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в России было выдано 96,5 тыс. новых ипотечных кредитов. По сравнению с августом 2018 года этот показатель снизился на 20%.

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