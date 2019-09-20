Санкт-Петербург, 20 сентября, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Технической сбой в движении поездов произошел утром 20 сентября в южной части первой (красной) линии Петербургского метрополитена. Он привел к тому, что поезда следовали с увеличенным интервалом, а на платформах скопились толпы пассажиров.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка читает книгу на станции «Площадь Восстания» на первой линии

О проблемах на станциях рассказывали в соцсетях очевидцы. По их словам поезда останавливались в тоннелях. В то же время в северной части красной ветки движение поездов шло в обычном режиме.

В метрополитене объяснили сбой на первой линии неисправностью одного из светофорных объектов. Ее уже устранили, но для восстановления штатного режима движения поездов потребуется некоторое время.

«То что нужно для успешного завершения рабочей недели!; «Петербург настолько суров, что даже в метро пробки», — шутили горожане в соцсетях.