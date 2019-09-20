Уфа, 20 сентября, 2019, 09:39 — ИА Регнум. 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур намолотили аграрии Башкирии. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба республиканского сельского хозяйства.

Борис Кустодиев. Сжатое поле со снопами. 1905

По сообщению пресс-службы ведомства, на 19 сентября убрано порядка 90% всех засеянных территорий.

Отмечается, что средняя урожайность полей Башкирии в этом году выросла в сравнении с прошлым годом на пять процентов и составляет 19,6 центнеров с гектара.

Лидерами по урожайности полей остаются аграрии Чекмагушевского района. В этом районе показатель урожайности в два раза выше, чем в среднем по республики.