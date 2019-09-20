Москва, 20 сентября, 2019, 09:36 — ИА Регнум. За лето 2019 года услугами Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) воспользовались 14,5 тыс. пассажиров метро Москвы. Об этом сообщили журналистам 20 сентября в пресс-службе Транспортного комплекса столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Отмечается, что 6,1 тыс. — детские группы и родители с детьми. С начала 2019 года ЦОМП помог 81 тыс. пассажиров

Отмечается, что в каждую смену в метрополитене дежурят 90 инспекторов Центра. Всего в ЦОМП работает 260 человек.

В задачи инспекторов входит помощь маломобильным людям — инвалидам, пожилым людям, а также детям.