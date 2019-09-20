Киев, 20 сентября, 2019, 09:34 — ИА Регнум. К управлению украинской газотранспортной системой в перспективе могут допустить иностранных партнеров, заявил на брифинге в Брюсселе министр энергетики Украины Алексей Оржель.

Gov.ua Газовая магистраль на Украине

Вместе с тем он дал понять, что конкретных предложений на этот счет Киев в настоящий момент не имеет.

«Это перспектива, которая сейчас только просчитывается. Сейчас я не могу сказать, что у нас уже есть реальные переговоры с иностранными партнерами», — уточнил чиновник.

Оржель заявил, что если кто-то четко покажет свою заинтересованность в ГТС Украины, украинское правительство наработает соответствующий юридический механизм.

ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября украинский Кабмин принял решение о выделении из структуры НАК газотранспортной системы и ее передаче компании «Магистральные газопроводы Украины». Данная компания передана под контроль Минфина вместо Минэнерго — «чтобы исключить любое давление и влияние на компанию».

В мае в окружении президента Зеленского заявляли, что новая власть рассмотрит создание газотранспортного консорциума, что позволит деполитизировать вопрос поставок и транзита газа.

«Газотранспортную систему необходимо модернизировать. И это требует очень больших финансовых ресурсов и лучше, чтобы эти ресурсы вкладывали наши партнеры… Нам транспортировку нужно максимально деполитизировать. И консорциум — это и есть возможность этого достичь. Поэтому мы поддерживаем консорциум», — заявлял, в частности, на тот момент советник Зеленского, а сейчас секретарь Совнацбеза Александр Данилюк.