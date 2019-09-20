Москва, 20 сентября, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Законопроект о горячем питании детей предусматривает нормирование. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

«Для того чтобы на всей территории страны школьники гарантированно были обеспечены полноценным питанием, мы вводим обязательное нормирование обеспечения питанием детей в организованных детских коллективах, в том числе в школах и детских садах, а также предусматриваем, что обеспечение питанием детей устанавливается в СанПинах. При этом органы региональной власти могут обеспечивать питанием детей в размере выше норм, установленных в СанПинах», — сказала Яровая.

По ее мнению, дополнительная форма общественного контроля и участия родителей должна быть обеспечена через обязательное размещение рациона и меню питания, а также информации о том, как организовано питание в детском саду или школе, на сайтах образовательных учреждений.

«Родители получат право информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребёнка, чтобы не допустить возможный вред его здоровью при организации питания», — сказала Яровая.