Нью-Дели, 20 сентября, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Оппозиционная партия Индийский национальный конгресс (ИНК) заявила, что правительство во главе с премьер-министром Нарендрой Моди запретило электронные сигареты, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. Об этом 19 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Дональд Трамп и Нарендра Моди

В ходе пресс-конференции официальный представитель ИНК Аджай Макн подчеркнул: «Запрет на электронные сигареты был наложен спустя двое суток после того, как президент США Дональд Трамп высказался против подобных товаров». По словам оппозиционера, такие совпадения заставляют усомниться в искренности намерений правительства Бхаратия джаната парти (БДП). Тем не менее, Аджай Макн добавил, что Индийский национальный конгресс полностью поддерживает решение кабинета Нарендры Моди ввести меры против применения электронных сигарет.

Напомним, что 18 сентября правительство Индии наложило запрет на производство, импорт, хранение, продажу и распространение электронных сигарет. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что электронные сигареты и схожие устройства наносят большой ущерб здоровью, в частности молодежи. По мнению политика, многие владельцы электронных сигарет начинают пользоваться ими не из-за потребности отказаться от курения обычных сигарет, а из-за желания следовать моде. Отметим, что нарушение новых правил будет караться штрафом в размере до 100 000 рупий (примерно 1 400 долларов) или тюремным заключением на срок до одного года.