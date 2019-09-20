Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 20 сентября, 2019, 09:23 — ИА Регнум. В Тазовском районе ЯНАО открыли памятник герою народных легенд и эпосов Ваули Пиеттомину (Вавлё Ненянгу). Трёхметровая скульптура, установленная на постаменте, символизирующем ветер, появилась на берегу реки Таз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации.

Пресс-служба администрации Тазовского района Вавлё Ненянг на берегу реки Таз

В ненецком народном эпосе хранится множество песен и преданий о сыне рода Ненянг — Ваули Пиеттомине. Он описывается как могучий богатырь, который обладает чудодейственной силой и способностями. Именем Ваули Пиеттомина названы мыс на реке Полуй — Ненянг-Сале, гора на Полярном Урале — Вавлё-хой и несколько озёр.

В декабре 2018 года на Ямале вышла книга «Вавлё Ненянг» о протестном движении ненецко-хантыйской бедноты в первой половине XIX века. Ваули Пиеттомин (Вавлё Ненянг) являлся его лидером, ненецким аналогом Робин Гуда или Емельяна Пугачёва.

Автором эскиза и изготовителем памятника является художник-монументалист Роман Кальнин из Тюмени. Средства на монумент выделила одна из крупных топливно-энергетических компаний.