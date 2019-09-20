Сеул, 20 сентября, 2019, 09:36 — ИА Регнум. В Южной Корее в честь 70-й годовщины «Дня военно воздушных сил» выпустили почтовую марку. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Почтовая марка в честь 70-й годовщины «Дня вооруженных сил»

По данным источников, на марке изображен истребитель-бомбардировщик F-35A, пилотажная группа «Черные орлы» (Black Eagle) и пилот, готовый защитить свою родину.

Известно, что в 2008 году в Южной Корее выпустили почтовую парку в честь 60-й годовщины основания армии, а в 1996 году в честь 20-й годовщины военно-воздушных сил.

Тираж марок составил 688 тыс. экземпляров, а стоимость — 380 вон (~$0,32).

Отметим, что военно-воздушные силы Южной Кореи были основаны 1 октября 1949 года. В штат входили 1600 военнослужащих и 20 единиц техники.