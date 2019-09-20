Киев, 20 сентября, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Очередная попытка украинской стороны выйти из Минских соглашений с помощью вольной трактовки «формулы Штайнмайера» — это фирменный стиль «днепропетровских», заявил политолог Семен Уралов, комментируя последние события вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коломойский

Эксперт называет главными представителями «днепропетровского» клана экс-президента Леонида Кучму и олигарха Игоря Коломойского. Их политические принципы, подчеркивает Уралов, — «называть черное белым, отказываться от взятых обязательств и откровенно наглеть». По сути, отмечает политолог, на Украине в настоящий момент у власти «рейдеры».

»Но не просто «рейдеры», а слаженная группа с заранее распределенными ролями. Характер у «днепропетровских» сложился еще со времен Брежнева, когда они «вертели» целым СССР. Поэтому о чем-то договариваться с «днепропетровской» властью в Киеве крайне сложно. Пытаться выстроить какую-то сложную схему и выйти на открытые отношения — маловероятно. Такие персонажи понимают только силу», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 18 сентября представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил о срыве переговоров о разведении сил в зоне боевых действий в Донбассе. По его словам, представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера», то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса.

19 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Украина внезапно поменяла позицию в вопросе предоставления особого статуса Донбассу. Он подчеркнул, что трудно сказать, как это обстоятельство повлияет на дальнейшее развитие ситуации и непонятно, как договариваться «в условиях меняющейся позиции».