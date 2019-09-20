Вашингтон, 20 сентября, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер пообещал защитить «демократические ценности» страны от внешних угроз, об этом он рассказал на Ежегодной национальной конференции по кибербезопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По его словам, одной из основных миссий Пентагона является безопасность предстоящих в 2020 году выборов президента США.

«Наши противники будут продолжать делать своей мишенью наши демократические процессы — это реальность, в которой мы сегодня живём», — сказал он, добавив, что защита от этих угроз требует постоянной бдительности.

Читайте также: В США заявили об успешной защите промежуточных выборов от вмешательства

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о сохранении режима ЧП в связи с возможным вмешательством в предстоящие президентские выборы со стороны иностранных государств.

По словам главы Белого дома, исторически сложилось, что иностранные державы используют «свободную и открытую политическую систему США», чтобы навредить Вашингтону.

Читайте также: Трамп снова продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы