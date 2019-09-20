Москва, 20 сентября, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Котировки нефти 19 сентября выросли на свежих новостях из Саудовской Аравии, которая, по слухам, обратилась к Ираку с просьбой предоставить 20 млн баррелей нефти для своих НПЗ, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Для рынка это стало сигналом к тому, что королевство все же столкнулось с дефицитом сырья после атаки на объекты нефтяной инфраструктуры страны. В итоге Brent, отметившись на максимумах в районе 65,50, закрылась на уровне 64,75 и продолжает консолидироваться в этой области на утренних торгах 20 сентября.

Сегодня котировки черного золота могут получить поддержку на фоне новых признаков эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

В частности, Саудовская Аравия провела военную операцию в Йемене, в результате которой были уничтожены четыре военных объекта. Напомним, йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за атаки на Saudi Aramco, тогда как Вашингтон продолжает обвинять Иран.

Также в пользу Brent могут сыграть сообщения о том, что в штате Техас власти объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с тропическим штормом «Имельда». Игроки будут следить за новостями с этого фронта на предмет сигналов о перебоях в работе нефтяных предприятий в регионе.

Кроме того, доллар продолжает вчерашнее отступление против основных валют, что теоретически способствует укреплению цен на энергоносители. Так, в ближайшей перспективе Brent может предпринять новые попытки возвращения выше уровня $65 за баррель.

Ограничить бычий потенциал может фактор приближающихся выходных, перед которыми игроки могут частично зафиксировать прибыль под конец дня», — полагает эксперт.

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