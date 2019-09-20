Анкара, 20 сентября, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали по меньшей мере 251 нелегального мигранта, об этом 20 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Беженцы были арестованы у Эгейского побережья страны, в провинции Измир, они пытались незаконно проникнуть на территорию Евросоюза.

Среди беженцев были выходцы из Сирии, Афганистана, Сомали, Палестины, Ирака и Йемена, все они были доставлены в миграционные участки, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Напомним, Турция продолжает оставаться удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Африки, пытающихся проникнуть на территорию содружества. В 2018 году здесь было задержано около 268 тыс. человек.