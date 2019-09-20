Москва, 20 сентября, 2019, 09:08 — ИА Регнум. В пятницу, 19 сентября, в Москве максимальная температура воздуха составит +11°С, сообщил Гидромедцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

В течение дня погода ожидается облачная с прояснениями. Местами возможны осадки, но небольшие. Воздух прогреется днем до отметки +9 … +11°С.

Ветер будет северо-западный, потом — северный. Его скорость составит 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 475 мм ртутного столба.