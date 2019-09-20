20 сентября в Москве ожидается до +11°С — Гидрометцентр
Москва, 20 сентября, 2019, 09:08 — ИА Регнум. В пятницу, 19 сентября, в Москве максимальная температура воздуха составит +11°С, сообщил Гидромедцентр.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Дождь
В течение дня погода ожидается облачная с прояснениями. Местами возможны осадки, но небольшие. Воздух прогреется днем до отметки +9 … +11°С.
Ветер будет северо-западный, потом — северный. Его скорость составит 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 475 мм ртутного столба.